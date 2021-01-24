В квартирном пожаре на Костюшко погибли мужчина и женщина

В квартирном пожаре на Костюшко погибли мужчина и женщина
В тушении огня задействовали 4 экипажа. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В воскресенье, 24 января, в четырехкомнатной квартире в доме №82 по улице Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в правоохранительные органы днем, предают в пресс-службе главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области. Спустя 25 минут после того, как о возгорании сообщили в дежурную часть МЧС, спасатели локализовали пламя.

Выяснилось, что пожар охватил комнату площадью 8 квадратных метров в четырехкомнатной квартире на четвертом этаже панельной хрущевки. По предварительным сведениям, жертвами инцидента стали мужчина и женщина. Подробности и обстоятельства возгорания пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
московский район несчастный случай новости СПб погибшие пожар улица костюшко


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тюлень Крошик стал официальным сотрудником Фонда друзей балтийской нерпы
В квартире на Малой Балканской взорвался газовый баллон
В Шушарах упала с высоты 14-летняя школьница
В квартирном пожаре на Костюшко погибли мужчина и женщина
Режиссер Алексей Герман-младший озаботился судьбой дачи кинематографистов в ...
Эксперты рассказали, как уберечь экраны смартфонов от царапин
В Петербурге раздумывают над сокращением коечного фонда для ковид-пациентов
Полицейский, ударивший женщину на площади Восстания, пришел к ней в ...