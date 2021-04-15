Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от ковида, заболевших – считанные единицы.

Он отметил надежность и безопасность российской вакцины.

«Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось», — отметил мэр Москвы в своем личном блоге.

Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью. По последним данным, в Москве выявлено 1053768 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 17412. При этом выздоровели 964837 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последнюю неделю количество новых случаев заражения незначительно выросло, при этом число госпитализаций и количество активных больных уменьшилось на 20% и 3% соответственно.