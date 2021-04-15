Полмиллиона человек в Петербурге сделали прививку от коронавируса

Полмиллиона человек в Петербурге сделали прививку от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Полный цикл вакцинации завершили 325 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге наблюдается медленный спад второй волны эпидемии коронавируса. За последнюю неделю количество новых случаев заражения незначительно выросло, при этом число госпитализаций и количество активных больных уменьшилось на 20% и 3% соответственно. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге коронавируса.

«Уровень заболеваемости ещё высокий. Сохраняется вероятность третьей волны»,

— говорится в сообщении.

Чтобы приостановить распространение инфекции, важна массовая вакцинация. На данный момент прививку сделали 471,5 тысяч человек, из ни 325 тысяч завершили полный цикл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число тяжелобольных петербуржцев с COVID увеличилось до 28%.

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