Число тяжелобольных петербуржцев с COVID увеличилось до 28%

В Петербурге все еще не удалось победить пандемию коронавируса. Число тяжелобольных ковид-пациентов в стационарах выросло до 28 %.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 167 человек. Всего в городе для инфицированных жителей развернуто 5,3 тыс. коек. Свободными остаются лишь 19,2 % от общего фонда.

Как сообщили в межведомственном координационном совете Петербурга, по сравнению с прошлой средой на 0,94 % возросло количество инфицированных в больницах. На 19,88 % снизилось число госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. На 3,19 % уменьшилось количество активно больных COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 404,5 тыс. жителей Петербурга. При этом 360 тыс. человек уже выздоровели.