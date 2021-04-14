От коронавируса в Петербурге умерли еще 28 человек

Пандемия продолжает уносить жизни, несмотря на массовую вакцинацию.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России сегодня, 14 апреля, в Петербурге было зафиксировано 12693 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 28 человек. Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 404,5 тысяч петербуржцев. При этом 360 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 4,61 миллиона человек и более 102 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, могут ли люди с бронхиальной астмой сделать прививку от COVID.