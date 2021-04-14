В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли люди с бронхиальной астмой сделать прививку от COVID

Перед вакцинацией необходимо посетить для консультации врача-терапевта или пульмонолога, у которого наблюдается пациент-астматик. Фото: pixabay

Перед вакцинацией необходимо посетить для консультации врача-терапевта или пульмонолога, у которого наблюдается пациент-астматик. Фото: pixabay

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная рассказала о вакцинации от коронавируса для людей, больных бронхиальной астмой.

Специалист уточнила в беседе с «Комсомольской правдой», что бронхиальная астма является полиэтиологическим заболеванием, то есть в основе развития этой болезни могут лежать самые разные причины.

По словам профессора, существуют различные факторы риска, поэтому перед вакцинацией в любом случае необходимо посетить для консультации врача-терапевта или пульмонолога, у которого наблюдается пациент-астматик. Решение о вакцинации в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуально, заключила Пшеничная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заявил о важности лечения постковидного синдрома.