Врач заявил о важности лечения постковидного синдрома

Врач заявил о важности лечения постковидного синдрома
Многие из переболевших испытывают нарушение сна, головные или мышечные боли, аритмию. Фото: pixabay

Врач-кардиолог, замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал симптомы постковидного синдрома и рассказал, как важно его лечение.

Специалист заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что сейчас диагностирование постковидного синдрома и его правильное лечение является таким же важным, как и лечение самого коронавируса.

По словам врача, многие из переболевших испытывают нарушение сна, головные или мышечные боли, аритмию, расстройство сердечно-сосудистой системы. Также синдром может выражаться в виде проблем с желудком и кишечником. В целом новый синдром включает в себя огромное количество симптомов, которые могут казаться и не связанными друг с другом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ предупреждает россиян об опасных штаммах COVID-19, в Москве ставят прогнозы на апрель под сомнение.

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