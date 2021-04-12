ВОЗ предупреждает россиян об опасных штаммах COVID-19, в Москве ставят прогнозы на апрель под сомнение

Специалисты считают, что России не грозит рост заболеваемости коронавирусом в апреле. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Специалисты считают, что России не грозит рост заболеваемости коронавирусом в апреле. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В мире эпидемиологическая ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции остается непростой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности новых штаммов для россиян. В России, впрочем, считают, что, по крайней мере в апреле, ситуация в стране не ухудшится.

Так, сложной обстановка остается в Турции. Из-за роста числа заражений коронавирусом там ужесточают комендантский час. Не исключается, что может быть приостановлено и авиасообщение со страной. Пока въезд в Турцию еще открыт. Ранее власти опровергли информацию о том, что пересекающим границу россиянам требуются специальные тесты на COVID-19.

Об опасности новых штаммов предупредили и россиян. Как отметила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, в государстве сохраняется опасность повторного занесения вируса, потому что инфекция циркулирует между странами и внутри них.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург при этом считает, что резкого роста заболеваемости коронавирусом в России в апреле ждать не стоит. Так он прокомментировал данные, полученные порталом «СберИндекс», согласно которым заболеваемость коронавирусом в стране вырастет уже в ближайшие дни.

Власти страны продолжают призвать россиян проходить вакцинацию. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина не наблюдается никаких побочных эффектов после прививки. Первый этап вакцины президент прошел 23 марта.

Кремль решил оставить в секрете, какой именно вакциной привился президент, отметив, что все разработанные в стране препараты одинаково эффективны.

К слову, разработанная первой в мире российская вакцина «Спутник V» набирает популярность в Чехии. Почти половина жителей этой страны хочет привиться именно этим препаратом.