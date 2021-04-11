Турция опровергла информацию о специальных тестах на коронавирус для въезда в страну

Турция опровергла информацию о специальных тестах на коронавирус для въезда в страну
В Турции опровергли сообщения об изменениях правил въезда из России. Фото: pixabay.com

Управление гражданской авиации Турции отрицает, что для въезда в страну нужны специальные ПЦР-тесты. Там отметили, что никаких дополнительных требований не вводили.

«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — сообщили представители ведомства в Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее появилась информация о том, что результат ПЦР-теста должен быть на английском языке и на бланке с синей печатью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00

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