В Турции вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

В Турции вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00

Как сообщили «РИА Новости», также власти решили ввести ограничения на проведение традиционных ифтаров и сухуров — утренних и вечерних трапез.

Напоминаем, что жители Турции начали прививаться от коронавирусной инфекции в середине января 2021 года. Для массовой вакцинации используют Sinovac Biotech.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции разрабатывают шесть вакцин от коронавируса. Одну из них делают в виде назального спрея.