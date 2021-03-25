В Турции разрабатывают шесть вакцин от коронавируса

Одну из них делают в виде назального спрея.

Глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган рассказал, что в стране одновременно разрабатывает шесть вакцин от коронавируса. Об этом пишет агентство Anadolu.

Над созданием препаратов трудятся ученые из университетов Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз и технического университета Йылдыз. Известно, что один из них уже проходит вторую стадию клинических испытаний. После того, как эксперты убедятся в ее эффективности и безопасности, в Турции запустят производство вакцины.

Известно также о вакцине в виде назального спрея – такую технологию не используют ни в одной другой стране. Напоминаем, что жители Турции начали прививаться от инфекции в середине января 2021 года. Для массовой вакцинации используют Sinovac Biotech.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил эффективность и безопасность «ЭпиВакКороны».