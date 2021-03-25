Роспотребнадзор подтвердил эффективность и безопасность «ЭпиВакКороны»

Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасной для профилактики COVID-19. Такое заявление сделали представители Роспотребнадзора.

Клинические испытания указанного препарата проводились в два этапа. В первом участие приняли 14 человек, а во втором – 86 добровольцев от 18 до 60 лет. Специалисты провели открытое исследование безопасности, а позже сравнительное исследование. Скоро вакцину начнут исследовать на детях и подростках.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, результаты показали, что двухфазная вакцина вызвала выработку антител у всех участников испытания, спустя 21 день после получения второй дозы.

Напомним, «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. В ее основе – искусственные элементы коронавируса. Препарат отличается от более известной вакцины «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в начале марта в Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».