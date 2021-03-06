В Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона»

У петербуржцев в скором времени появится возможность привиться от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Вакцина поступила в город в количестве 1 тыс. доз.

Также в Северную столицу поступило около 350 тыс. доз вакцины «Спутник V». В марте у горожан появится выбор вакцин.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первую прививку уже получили свыше 260 тысяч петербуржцев. Закончили прививочный цикл более 120 тыс. человек.

Число выездных бригад, которые проводят вакцинацию в соцучреждениях, увеличено троекратно, их количество достигло 16. В городе оборудовано 129 стационарных прививочных пунктов, более сотни работают в городских поликлиниках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 13% выросло число выздоровлений ковид-пациентов.