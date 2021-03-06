В Петербурге на 13% выросло число выздоровлений ковид-пациентов

За неделю в Северной столице значительно увеличился прирост излечившихся КОВИД-пациентов. А количество вновь зараженных снизилось почти на 2 процента.

Так, из городских больниц выписалось на 13,39% больше переболевших COVID. При этом в городе зарегистрировали почти на 4% больше новых случаев заражений.

Как сообщил Межведомственный координационный совет по противодействию распространению Covid-19, также резко увеличилось число госпитализаций. По сравнению с прошлой неделей, в больницы попали почти на треть больше пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Специалисты в очередной раз напомнили, что остановить волну заражений поможет вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество выездных бригад для проведения вакцинации увечили в три раза.