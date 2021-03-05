В Петербурге количество выездных бригад для проведения вакцинации увечили в три раза

В Петербурге количество выездных бригад для проведения вакцинации увечили в три раза
Эффективность вакцины "Спутник V" оценивается в 95%. Фото: pixabay

Специалисты выезжают в социальные учреждения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об увеличении количества выездных бригад для проведения вакцинации в три раза. На данный момент их насчитается 16 штук. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Также сделать прививку от коронавируса может в 129 стационарных пунктах вакцинации, восемь из которых находятся в торгово-развлекательных центрах.

Беглов добавил, что первую прививку от коронавируса получили более 260 тысяч человек, а полный цикл прошли 120 тысяч петербуржцев. Горожане начали меньше болеть – за неделю количество случаев заражения упало на 3%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется во второй половине марта. Эксперт подчеркнул, что данная вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

Александр Беглов вакцинация пандемия


 

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