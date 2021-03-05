Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется во второй половине марта

Препарат против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», допустят к массовой вакцинации после 15 марта.

Об этом в пятницу, 5 марта, заявил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1». Он подчеркнул, что данная вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела. Напомним, что «ЭпиВакКорона» стала вторым отечественным препаратом от коронавируса, получившим регистрацию.

Сейчас проводятся клинические испытания третьей вакцины, созданной федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном прокомментировали случаи невыработки антител у привившихся «Спутником V».