В Смольном прокомментировали случаи вакцинации от коронавируса, когда антитела не вырабатываются

Власти заявили, что в таком случае прививаться повторно нельзя.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали случаи, когда после вакцинации от коронавируса не вырабатываются антитела. Эксперты отметили, что повторная прививка не предусмотрена, о чем пишет «Фонтанка».

Журналисты отметили, что в Северной столице несколько человек после вакцинации не обнаружили у себя антител. Непонятно, что в таком случае стоит делать. Нужно отметить, что в центре Гамалеи уверяли, что пройти вакцинацию повторно можно, если лечащий врач не видит для этого противопоказаний.

Напоминаем, что эффективность «Спутник V» довольна высока, но это не значит, что она помогает всем. Она составила 91,4%, то есть для 8% людей она будет бесполезна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации.