Пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации

Медики, пострадавшие при работе в «красной зоне», в этом году смогут получить компенсации за счет средств резервного фонда Петербурга.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Соответствующее постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, из резервного фонда выделят 3 млрд 143 млн 100 тыс. рублей. Выплаты получат медработники и водители автомобилей скорой помощи, которые пострадали, помогая коронавирусным пациентам, а также члены их семей.

Выделенные средства позволят предоставить выплаты не менее чем 3 192 медработникам. Их заявления уже рассмотрели специальные комиссии. Также деньги помогут обеспечить 7 286 сотрудников медучреждений, которые могут быть признаны пострадавшими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предложили выплатить компенсации учителям за работу в пандемию.