Гинцбург усомнился в резком росте заболеваемости COVID в России в апреле

Гинцбург заявил, что не видел математической модели, по которой сделали подобный прогноз. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Гинцбург заявил, что не видел математической модели, по которой сделали подобный прогноз. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Данные о повышении количества заболевших коронавирусом россиян в середине апреля 2021 года вызывают сомнения. Такое мнение озвучил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его совам, экспертам портала «СберИндекс», которые делают такие прогнозы, стоило бы публиковать свои данные, а пока без них это «похоже на гадание».

Как сообщил «Интерфакс», согласно данным портала, заболеваемость COVID-19 в России резко возрастет в ближайшие дни.

Напомним, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 641 390 человек. Нарастающим итогом число жертв среди инфицированных россиян достигло 102 986 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для россиян.