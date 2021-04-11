В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для россиян

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала об опасности новых мутаций коронавируса для россиян.

Она добавила, что в каждой стране сохраняется опасность повторного занесения вируса, потому что инфекция циркулирует между странами и внутри них, сообщает «Российская газета».

По ее словам, в результате международных поездок остаются высокие риски вывоза и ввоза вируса. С начала пандемии в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исходов, выздоровели 4 265 509 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.