Пресс-секретарь России Песков рассказал, какие побочные действия у президента РФ Путина после вакцинации

Пресс-секретарь России Песков рассказал, какие побочные действия у президента РФ Путина после вакцинации
Песков рассказал, как чувствует себя президент после первого укола вакциной. Фото: сайт Президента России

Согласно мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Владимира Путина не наблюдается никаких побочных эффектов. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента объяснил, что после того, как Владимир Путин сделал первую прививку вакциной против коронавируса, у не наблюдается никакого побочного действия.

Представителя Кремля спросили журналисты о том, как чувствует себя президент после первого укола от коронавируса, а именно, есть ли у него какие-то побочные симптомы. На что Песков твердо ответил:

«Нет. Никаких симптомов нет», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, что привился Владимир Путин 23 марта, при этом от фото и видеосъемки он отказался.

Кроме того, остается загадкой, какой именно из трех российских вакцин воспользовался лидер государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса. Также он добавил, что не знает, когда введут вторую инъекцию вакцины.

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