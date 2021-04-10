Путин пока что не сделал вторую прививку от коронавируса

Путин пока что не сделал второй укол. Фото: kremlin.ru

Путин пока что не сделал второй укол. Фото: kremlin.ru

Первый укол президенту сделали 23 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом 10 апреля пишет ТАСС.

Он добавил, что не знает, когда введут вторую инъекцию вакцины. Напоминаем, что первый укол Путину сделали 23 марта. После этого он отметил, что не будет называть использованный препарат, но подчеркнул, что прививался российской вакциной. Путин не хочет рекламировать один из препаратов, потому что каждый считает хорошим и безопасным.

Известно, что после прививки президент чувствовал себя хорошо и продолжал работать в штатном режиме. Он лишь жаловался на боль в месте укола, которая прошла за несколько дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли более 38 тысяч доз вакцины против ковид-19. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сделать прививку — это самый надежный способ защитить свое здоровье и обезопасить близких.