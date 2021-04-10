В Петербург завезли более 38 тысяч доз вакцины против ковид-19

В Петербург завезли более 38 тысяч доз вакцины против ковид-19
В Петербург поступила новая партия вакцины от ковид-19. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве более 38,1 доз «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня, 10 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 38,1 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сделать прививку — это самый надежный способ защитить свое здоровье и обезопасить близких.

Беглов отметил, что вакцина в Петербург поступает систематически, несколько раз в неделю, то есть ее достаточно, чтобы продолжать массовую вакцинацию.

В Администрации отмечается, что на сегодняшний день в город на Неве направлено всего около 594,5 тыс. доз вакцины.

Напомним, что сделать прививку можно в любом медицинском учреждении, следует только записаться по телефону «122». Так как в городе существует 134 стационарных пункта вакцинации

Стоит отметить, что по данным за вчера в Петербурге прививку сделали уже 450 728 человек.

При этом 315 041 человеку сделали уже два укола. Всего в городе сейчас 180 тысяч комплектов вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в стране разрабатывается еще одна вакцина от новой коронавирусной ифнекции.

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