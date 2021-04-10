Мурашко заявил о разработке еще одной вакцины против коронавируса в России

В России разрабатывается еще одна вакцина от новой коронавирусной ифнекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко объяснил, что проект ведется на площадке научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева.

Министр рассказал, что в скором времени ожидаются первые результаты.

Напомним, что всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса.

При этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что действие вакцины от коронавируса «Спутник V» будет длиться до конца жизни.

Также не стоит забывать, что, по словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, около 10% людей не чувствительны к вакцинам в плане формирования иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что по данным оперативного штаба на утро субботы, 10 апреля, на территории России за сутки обнаружено 8704 случая заражения коронавирусной инфекцией.