В России выявили 8 704 тысяч новых COVID-пациентов за сутки

В России коронавирусом заболели еще 8 704 тысяч за сутки. Фото: pixabay.com

В России коронавирусом заболели еще 8 704 тысяч за сутки. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба на утро субботы, 10 апреля, на территории России за сутки обнаружено 8704 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 632 688 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 402 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 102 649 человек.

Также за последние сутки были выписаны по выздоровлению 9 579 человек — немногим больше, чем количество новых заражений. В общей сложности, число пациентов, благополучно справившихся с COVID-19 выросло до 4 258 279 человек.

Напомним, что распространенными симптомам ковид-19 являются лихорадка, кашель, утомление, одышка и аносмия, то есть потеря обоняния, а также возможна заложенность ушей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас в мире вакцинировано около 5% населения, однако темпы вакцинации были неравномерными, поскольку больше всего вакцин уходит в самые богатые страны.