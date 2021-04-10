Богатые страны в 25 раз обогнали бедные по темпам вакцинации от COVID

На сегодняшний день 27 богатых стран, в которых проживает 11% от всего населения, сделали 40% от общего числа прививок. Фото: pixabay

На сегодняшний день 27 богатых стран, в которых проживает 11% от всего населения, сделали 40% от общего числа прививок. Фото: pixabay

Сейчас в мире вакцинировано около 5% населения, однако темпы вакцинации были неравномерными, поскольку больше всего вакцин уходит в самые богатые страны.

Как сообщает Bloomberg, всего в мире израсходовано более 726 млн доз вакцины в 154 странах. На сегодняшний день 27 богатых стран, в которых проживает 11% от всего населения, сделали 40% от общего числа прививок. Этот показатель в 25 раз больше, чем в самых бедных странах: на 11% населения пришлось лишь 1,6% от общего объема сделанных в мире антиковидных прививок.

К примеру на США, где проживает 4,3% населения Земли, приходится 24% прививок. А в Пакистане, где проживают 2,7% населения, сделано лишь 0,1% прививок от общего объема.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швейцарии больше полусотни человек умерли после прививки от COVID.