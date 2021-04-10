В Швейцарии больше полусотни человек умерли после прививки от COVID

Более 50 человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии. Они прививались вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.

Государственный фармацевтический регулятор Swissmedic изучил 1174 сообщения о предполагаемых побочных эффектах после вакцинации, из них половина сообщений относятся к вакцинам Pfizer/BioNTech, а вторая — к Moderna. В 55 случаях привитые скончались после вакцинации. Всем им было около 84 лет, большинство страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

Специалисты тщательно проанализировали каждый случай. Предварительно, смерть пациентов наступила в результате сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваниям легких и дыхательных путей. При этом нет никаких доказательств того, что причиной смерти была именно вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от коронавируса.