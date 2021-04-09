Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что существующие вакцины против коронавируса могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях ковида.

По его словам, в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не справится коронавирусом.

«Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», — цитирует РИА «Новости».

С начала пандемии в мире число зараженных коронавирусом достигло 134 200 330 человек, умерли 2 906 785, выздоровели 76 213 991 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».