Матвиенко: Россия первой выйдет из ограничений по коронавирусу

Матвиенко высказала уверенность, что Сейчас уже очевидно, что "апокалипсиса не будет". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Матвиенко высказала уверенность, что Сейчас уже очевидно, что "апокалипсиса не будет". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время». Она добавила, что на такой исход указывает сегодняшняя динамика роста желающих привиться от COVID-19 в стране.

Как сообщила «Парламентская газета», Матвиенко подчеркнула, что выход из ограничений состоится при появлении коллективного иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России.