Матвиенко: Россия первой выйдет из ограничений по коронавирусу

Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время». Она добавила, что на такой исход указывает сегодняшняя динамика роста желающих привиться от COVID-19 в стране.
Как сообщила «Парламентская газета», Матвиенко подчеркнула, что выход из ограничений состоится при появлении коллективного иммунитета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России.