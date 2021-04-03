Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже через три месяца, сообщил основатель частной медицинской сети «Инвитро», Александр Островский.

Уровень иммунизации в России высокий, коллективный иммунитет практически сформировался, — сообщил он РИА «Новости». Также, по его мнению, следует снять часть юридических ограничений для клиник по допуску к вакцинации.

Эти правила есть уже много лет: для осуществления вакцинирования, клиника должна получить специальную лицензию, поэтому так сложно сделать широко, считает Островский.

«Инвитро» начала вакцинацию граждан Москвы 19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно. «Спутник V» предоставляется частным клиникам Москвы департаментом здравоохранения Москвы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США от коронавируса полностью привился каждый пятый житель.

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