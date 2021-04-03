В США от коронавируса полностью привился каждый пятый житель

В США от коронавируса полностью привился каждый пятый житель. Фото: pixabay

В США от коронавируса полностью привился каждый пятый житель. Фото: pixabay

В США вакцинацию от коронавируса американскими препаратами завершила примерно пятая часть жителей, сообщает глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

«Сейчас у нас полную вакцинацию прошёл каждый пятый американец— заявила Валенски.

Власти США ещё «не видели так много дезинформации о вакцине», как сейчас. Особенно много её в социальных сетях. Такая ситуация привела к необходимости вести в СМИ большую просветительскую кампанию.

Сейчас в США, по данным The Washington Post, одну дозу вакцины получили около 103 миллионов жителей. Это примерно третья часть от населения страны. Ранее, Джо Байден сообщал, что в Америке прививки от COVID-19 получили уже 75% граждан старше 65 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах умерла женщина после вакцинации от коронавируса.