В Чехии почти половина желающих привиться от коронавируса предпочитает «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Чехии почти половина жителей, желающих привиться от коронавируса, хотели бы получить вакцину «Спутник V».

Согласно опросу, проведенному агентством STEM/MARK, 46,6% граждан этой страны, хотели бы привиться российской вакциной, сообщает газета Mladá fronta DNES.

В основном это мужчины, пожилые люди и жители восточных регионов Чехии. В опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет, а общий процент желающих пройти вакцинацию превышает 60 процентов.

Это выше, чем в соседних с Чехией Венгрии, Словакии и Польше.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.