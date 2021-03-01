Чехия намерена начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС

Власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Он рассказал во время выступления на телеканале CNN Prima, что через пару месяцев и другие члены ЕС будут хотеть получить российскую вакцину. И добавил, что испытывает полное доверие к российской разработке.

Готовность применять российский препарат связана с возросшими в последнее время темпами распространения новой болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Чехии просил Владимира Путина отправить российскую вакцину от COVID-19.