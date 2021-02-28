Президент Чехии попросил Путина отправить российскую вакцину от COVID

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

Земан заявил, что заранее согласовал обращение к России с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.

Как сообщил телеканал CNN Prima News, для использования вакцины в Чехии потребуется лишь одобрение национального регулятора. Также ключевое решение будет принимать Госинститут по контролю за лекарствами.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о тяжелейшем осложнении у пациентов, перенесших коронаврусную инфекцию.