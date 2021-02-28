Врач рассказала россиянам о самом опасном последствии коронавируса

Коронавирус опасен не только в момент острого течения, но и даже после выздоровления. Фото: pixabay

Коронавирус опасен не только в момент острого течения, но и даже после выздоровления. Фото: pixabay

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала телеканалу RT о тяжелейшем осложнении у пациентов, перенесших коронаврусную инфекцию.

Самым опасным последствием COVID-19 является мультисистемный воспалительный синдром — это комплекс различных проблем в организме, связанных с аутоиммунной агрессией. То есть, организм разрушает сам себя изнутри, поражая самые различные органы.

Так называемые «органы-мишени» — это, чаще всего, почки и сердце, однако осложнения могут затронуть самые разные части организма. По словам специалиста, в последнее время участились случаи миокардитов у пациентов, болевших коронавирусом. Этот недуг впоследствии может стать причиной тяжелых заболеваний сердца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковид может представлять опасность даже при наличии антител в организме.