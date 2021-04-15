Испания готовится принимать россиян летом 2021 года

Властям нужно выполнить ряд мер, чтобы это стало возможным.

Директор Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро рассказала, когда страна будет готова принимать иностранных туристов – в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Она отметила, что Испания готова к туристам, но для начала нужно выполнить ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого важно вакцинировать 70% населения, внедрить «зеленые паспорта» и создать систему одобрения таких же паспортов, выдаваемых другими государствами. Только при соблюдении этих условий Испания будет готова к путешественникам. В таком случае границы для россиян откроются в конце лета – начале осени.

Муро добавила, что в Барселоне работают около 40% объектов размещения, то есть 121 отель на 28,3 тысячи мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении.