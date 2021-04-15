Испания готовится принимать россиян летом 2021 года

Испания готовится принимать россиян летом 2021 года
В Испании надеются, что смогут открыть границы летом. Фото: Pixabay

Властям нужно выполнить ряд мер, чтобы это стало возможным.

Директор Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро рассказала, когда страна будет готова принимать иностранных туристов – в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Она отметила, что Испания готова к туристам, но для начала нужно выполнить ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого важно вакцинировать 70% населения, внедрить «зеленые паспорта» и создать систему одобрения таких же паспортов, выдаваемых другими государствами. Только при соблюдении этих условий Испания будет готова к путешественникам. В таком случае границы для россиян откроются в конце лета – начале осени.

Муро добавила, что в Барселоне работают около 40% объектов размещения, то есть 121 отель на 28,3 тысячи мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении.

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