Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении

Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Прививку нужно сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику.

Власти Словении заявили, что туристы, привившиеся от коронавируса «Спутником V», смогут не отбывать 10-дневный карантин при посещении страны. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии правительства страны.

Сделать прививку нужно не менее чем за 21 день до въезда в республику. также подойдет препарат компании Johnson&Johnson и вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Напоминаем, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали почти в 60 странах с общим населением 1,5 миллиарда человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полмиллиона человек в Петербурге сделали прививку от коронавируса. Полный цикл вакцинации завершили 325 тысяч человек.

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