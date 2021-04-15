Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении

Прививку нужно сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику.

Власти Словении заявили, что туристы, привившиеся от коронавируса «Спутником V», смогут не отбывать 10-дневный карантин при посещении страны. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии правительства страны.

Сделать прививку нужно не менее чем за 21 день до въезда в республику. также подойдет препарат компании Johnson&Johnson и вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Напоминаем, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали почти в 60 странах с общим населением 1,5 миллиарда человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полмиллиона человек в Петербурге сделали прививку от коронавируса. Полный цикл вакцинации завершили 325 тысяч человек.