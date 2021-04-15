Земельный участок площадью 840 квадратных метров освобождается в Красносельском районе

Ранее у участка был заключен договор аренды с юрлицом, потом его расторгли в конце 2020 года по просьбе арендатора. Фото: prokuratura-lenobl.ru

Ранее у участка был заключен договор аренды с юрлицом, потом его расторгли в конце 2020 года по просьбе арендатора. Фото: prokuratura-lenobl.ru

В Красносельском районе от незаконно размещенного торгового павильона освобождается земельный участок площадью 840 кв. м, сообщает Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Мероприятия проводит Комитет вместе с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Обследовав территорию, сотрудники Комитета установили самовольное размещение торгового объекта. В павильоне продают и кормят.

Ранее у участка был заключен договор аренды с юрлицом, потом его расторгли в конце 2020 года по просьбе арендатора. Обязательное освобождение территории по окончании правовых отношений землевладелец не выполнил.

В отношении юрлица возбуждено административное производство, назначен штраф 70 тыс. рублей. Организации предстоит возместить средства.

Совсем недавно освободили 4 участка от торговых павильонов в разных районах города. Они были незаконными.

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