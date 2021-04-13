Стало известно, как изменится блошиный рынок на «Уделке»

Администрация Выборгского района Петербурга подумает, как сделать стихийную торговлю у станции Удельная законной. Об этом глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец рассказал «Петербургскому дневнику».

Отношение к торговле на «Удельной» неоднозначное. Примечательно, что стихийный рынок на Удельной был издавна. Однако на данный момент в рамки закона он не входит. По мнению Гарнеца, необходимо организовать все так, чтобы продавцы и покупатели взаимодействовали, но в современном виде. Это было бы здорово, и сохранились бы традиции, подмечает Гарнец. Нужно подумать как это закрепить законно.

Рынок на Удельной входит на территории Выборгского и Приморского районов. Работает обычно по выходным. 8 лет назад барахолка на Удельной вошла в топ-10 блошиных рынков мира.

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