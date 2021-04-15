Красносельский комбинат не собирается сдаваться

В Петербурге в Красносельском районе Комбинат социального питания не подтвердил факты нарушений и планирует начать разбирательства в суде. Этим поделился исполнительный директор АО «КСП Красносельского района» Сергей Лазарев с журналистами после того, как встретился с главой петербургского Роспотребнадзора Натальей Башкетовой.

По мнению Лазарева, глава петербургского Роспотребнадзора решила пообщаться с ним для того, чтобы поговорить о возможных вариантах признания комбинатом своих нарушений.

Исполнительный директор организации назвал разговор с Башкетовой довольно продуктивным, так как она хотела, чтобы данный вопрос был лишен какого-либо конфликта.

Также Лазарев заявил, что совсем скоро будет подано ходатайство, чтобы этот судебный процесс двигался быстрее.

Стоит отметить, что по словам Сергея Лазарева, Натальей Башкетова согласилась с тем, что многие действия были более чем и сделаны напрасно.

Когда происходил разговор директора комбината и Башкетовой, организация Лазарева уже подала жалобу на Роспотребнадзор. При этом сам Роспотребнадзор уже подал в суд.

Известно, что выяснять, кто прав в этой ситуации, а кто виноват, будет уже суд.

Так, исполнительный директор комбината утверждает, что предприятие не станет признавать те нарушения, которых по факту нет. В связи с чем намерен доказывать свою правду до победного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники комбината социального питания Красносельского административного района просят общественность обратить на них внимание.