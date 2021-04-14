В Петербурге сотрудники комбината социального питания обратились к общественности с просьбой поучаствовать в приготовлении обедов

В Петербурге сотрудники комбината социального питания Красносельского административного района просят общественность обратить на них внимание. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе комбината.

Работники предприятия признаются, что всегда трудились на благо детей. Их деятельность осложняло старое оборудование и отсутсвие ремонта, однако сотрудники старались изо всех сил, чтобы комбинат продолжал работать.

Известно, что в прошлом году у предприятия поменялось руководство. По словам работников, это пошло на пользу организации.

Служащие комбината боятся, что предприятие закроют, потому как него постоянно оказывают давление.

В связи с этим работники заявляют, что их совесть чиста, и они готовы показать общественности, что их деятельность не преступна, а совесть чиста, показав, как они готовят еду для детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как Роспотребнадзор искал нарушения на Красносельском комбинате и не нашел.