Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес больше не вместе

Звездная пара певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекс Родригес разорвали союз, при этом собираются остаться друзьями и партнерами по бизнесу. Об этом бывшие возлюбленные заявили на телешоу «Today».

Поклонники не могли налюбоваться на эту красивую пару. Джей Ло и Родригес со стороны всегда выглядели очень счастливыми вместе. Однако они рассказали о расставании. Несмотря на личные разногласия бывшие влюбленные хотят продолжать вместе воспитывать детей и вести общие дела.

На ток-шоу пара заявила, что в их случае лучше остаться добрыми друзьями и быть друг другу опорой в делах и проектах.

Известно, что около месяца назад поползли слухи о расставании Джей Ло и Алекса Родригеса. Однако сама певица спешила опровергнуть разговоры и сообщила, что «они работают над некоторыми моментами».

Затем фанаты не увидели на пальцы звезды обручального кольца, которое она всегда носила.

До этого 51-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес решили отложить свадебную церемонию в связи с пандемией. Влюбленные хотели устроить торжество в Италии. Отмечается, что сама Лопес была уверена в женихе. Так она зачастую говорила, что не торопиться сыграть свадьбу со спортсменом, так как все равно планирует разделить с ним оставшуюся жизнь.

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