Американские ученые рассказали, что будет при недостатке витамина D

Исследователи объяснили, что витамин D «несет ответственность» за большое количество жизненно важных процессов, которые происходят в организме.

Особенно важно то, что нормальный уровень витамина дает человеку крепкий иммунитет. Отсутствие этого компонента сулит частыми простудами, ангиной, кашлем, и даже молочницей.

Помимо этого из-за недостатка витамина D могут начаться проблемы с кожей лица или тела. Неожиданно могут начаться прыщи, различные высыпания. Помимо этого возможно медленное заживление ран.

Явным сигналом при недостатке этого витамина может выступать заметное поредение волос. По мнению ученых, серьезным последствием будет развитие онкологии.

Также вполне возможно, что дефицит витамина D приведет к развитию диабета, эндометриоза, детского рахита, сердечно-сосудистых заболеваний и даже депрессии.

Ученые в один голос твердят, что источник натурального витамина D — это жирные сорта морской рыбы.

Отмечают, что на первом месте по содержанию витамина D — печень трески.

Плюс ко всему замечательным, однако далеко не дешевым удовольствием, будет вариант поедания натуральной черной и красной икры. Потому как в ней есть целый комплекс витаминов группы В, и даже В12, а также фосфора и селена.

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