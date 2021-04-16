Греция с 19 апреля отменяет обязательный карантин для российских туристов

Греческий министр туризма Харис Теохарис заявил, что Греция с 19 апреля готова принимать россиян без карантина, но с соблюдением двух условий.

Теохарис прилетел в Москву на встречу с руководством Федерального агентства по туризму (Ростуризма) и замминистра транспорта Дмитрием Зверевым. «Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают», — заявил глава ведомства.

Греция планирует открыть туристический сезон с 14 мая, однако уже с 19 апреля страна запускает пилотное открытие границ для туристов. С середины мая Греция откроется для всех путешественников без карантина, пишет РИА Новости.

Сейчас страна будет принимать российских гостей, которые вакцинированы и прилетают с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антитела. Остальные, за исключением израильтян, должны будут дополнительно соблюдать 14-дневный карантин.

По словам Теохариса, основной проблемой в настоящий момент является отсутствие разрешений на полеты. Греческая сторона работает над полной отменой запретов на рейсы в Грецию.

Что касается виз, то они будут выдаваться как положено, отметил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, куда собираются лететь россияне вместо Турции.