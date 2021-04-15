Стало известно, куда собираются лететь россияне вместо Турции

Аналитики обратили внимание на рост поисков билетов сразу по нескольким направлениям.

С 15 апреля россияне не смогут активно летать в Турцию, так как количество рейсов значительно сократили. В связи с этим гражданам приходится думать, куда в таком случае отправиться на отдых. Специалисты отмечают, что замечен рост поисков билетов сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Известно, что россияне стали чаще интересоваться полетами в Грецию, Египет, Кипр, Черногорию и Израиль. Последняя страна попала в список, так как появилась информация о возобновлении авиасообщения с 23 мая для туристов, у которых есть антитела.

Также граждане интересуются поездками по России: Анапой, Геленджиком, Минеральными Водами, Сочи с Симферополем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 15 апреля вводятся ограничения авиасообщения с Турцией.