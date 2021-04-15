С 15 апреля вводятся ограничения авиасообщения с Турцией

С 15 апреля вводятся ограничения авиасообщения с Турцией
В Турции ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Фото: pixabay

Также Россия полностью закрывает полеты в Танзанию из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

С четверга, 15 апреля, вступили в силу ограничения авиасообщения с Турцией и прекращение полетов в Танзанию. Они будут действовать до 1 июня или до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в обеих странах не стабилизируется. Об этом сообщили в РИА Новости.

Все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией будут приостановлены. Россияне смогут улететь разве что из Москвы в Стамбул – самолеты будут летать четыре раза в неделю. Напоминаем, что также было закрыто авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать риск ввоза нового штамма коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число тяжелобольных петербуржцев с COVID увеличилось до 28%.

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