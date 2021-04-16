В Бокситогорске поймали педофила — работника завода, в Выборге ищут извращенца, напавшего на девочку в парке

В Ленобласти из-за действий «озабоченных» взрослых мужчин пострадали сразу две девочки. Так, в Бокситогорске работник завода неоднократно совершал половые акты с 15-летней девочкой – с заявлением в полицию обратилась ее мать. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Выборге неизвестный в парке напал на 16-летнюю девочку и надругался над ней, совершив насильственные действия сексуального характера. С заявлением в полицию также обратилась мать девочки. Преступника пока не поймали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе брат с ножом пошёл против брата. Брат с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, ранением печени в тяжелом состоянии госпитализирован.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе брат с ножом пошёл против брата. Брат с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, ранением печени в тяжелом состоянии госпитализирован.