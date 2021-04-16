«МолОт-ансамбль», Cosmo Live и «Арфа в темноте»: чем заняться в Петербурге на этих выходных

«МолОт-ансамбль», Cosmo Live и «Арфа в темноте»: чем заняться в Петербурге на этих выходных
Арфистка Ольга Максимова. Фото: www.instagram.com/olgamaximova_harp

На предстоящих выходных скучать петербуржцам не придется. Для горожан уже подготовили выставки, концерты и дни открытых дверей. Погода в субботу и воскресенье обещает быть теплой, так что посещение культурных мероприятий можно совместить с прогулкой.

В воскресенье, 18 апреля, Леонид Агутин в кинотеатре ТРК «Питер Радуга» лично представит свой фильм-концерт, получивший название Cosmo Live. Его музыкант снимал в разных точках мира.

Cosmo Live. Фото: кадр видео

Все выходные на день открытых дверей петербуржцев зовет танковый парк «Стальное десант». В арсенале парка есть танки времен Великой Отечественной войны, в том числе Т-34, макеты оружия. Посетителям парка разрешают трогать экспонаты. Совсем недавно в «Росфото» открылась выставка фотографий «Город теней». Она посвящена Петербургу, но можно увидеть снимки и Венеции, и Нью-Йорка. Их объединяет тема города и человека в нем.

Парк «Стальной десант». Фото: www.instagram.com/militarypark_spb

Насладиться «Шедеврами скрипичной музыки» приглашает библиотека имени Грибоедова. Перед слушателями выступит скрипачка Евгения Лубянцева. В программе 17 апреля — 15-й каприс Паганини, скрипичный концерт Глазунова, «Последняя роза лета» Эрнста и произведения Изаи и Баркаускаса.

Скрипачка Евгения Лубянцева Фото: vk.com/id37404685

18 апреля петербургский «МолОт-ансамбль», коллектив Молодежного отделения Союза композиторов РФ. Он исполняет музыку периода второй половины XX века и до наших дней.

«МолОт-ансамбль». Фото: www.instagram.com/molot_ensemble

У петербуржцев есть последний шанс посетить мультимедийную выставку Universum, которая организована в пространстве «Севкабель Порт». Посетителям предлагают отправиться в аудиовизуальное путешествие. Все экспонаты были выполнены молодыми художниками Москвы и Петербурга.

Фото: Выставка Universum Фото: vk.com/universum_space

Необычный концерт для петербуржцев подготовила арфистка Ольга Максимова. В воскресенье она представит волшебный перформанс «Арфа в темноте», который пройдет в Петербургском планетарии. В своей игре она объединяет десятки стилей и жанров, создавая звучание на стыке стилей и жанров.

ААрфистка Ольга Максимова. Фото: www.instagram.com/olgamaximova_harp/

Последние выходные в Шереметевском дворце проходит фотовыставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». Там выставлены работы Валентина Барановского. Он стал единственным профессиональным репортером, который фиксировал на пленку рок-н-ролльную жизнь.

На еще одну выставку приглашает Музей уличного искусства. 12 художников там представляют свое видение убежища. Они создали сложную инсталляцию, которую посетители проходя как квест.

афиша выставка концерт новости СПб события


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге девочка, отравившаяся метадоном, пришла в себя и начала дышать
Председатель комитета по законодательству Четырбок рассказал об уплате ...
«МолОт-ансамбль», Cosmo Live и «Арфа в темноте»: чем заняться в Петербурге ...
Алла Пугачева озвучила свою «вредную» привычку на день рождения
Под Волховом ликвидировали нелегальный выезд для лесовозов
Реконструкция тепломагистрали на 10-й Советской завершится в 2022 году
Строительная компания рассказала, что строила детсад, а не сносила ...
Прокуратура заинтересовалась отключением газа в 17 домах в Сертолово