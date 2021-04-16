«МолОт-ансамбль», Cosmo Live и «Арфа в темноте»: чем заняться в Петербурге на этих выходных

На предстоящих выходных скучать петербуржцам не придется. Для горожан уже подготовили выставки, концерты и дни открытых дверей. Погода в субботу и воскресенье обещает быть теплой, так что посещение культурных мероприятий можно совместить с прогулкой.

В воскресенье, 18 апреля, Леонид Агутин в кинотеатре ТРК «Питер Радуга» лично представит свой фильм-концерт, получивший название Cosmo Live. Его музыкант снимал в разных точках мира.

Все выходные на день открытых дверей петербуржцев зовет танковый парк «Стальное десант». В арсенале парка есть танки времен Великой Отечественной войны, в том числе Т-34, макеты оружия. Посетителям парка разрешают трогать экспонаты. Совсем недавно в «Росфото» открылась выставка фотографий «Город теней». Она посвящена Петербургу, но можно увидеть снимки и Венеции, и Нью-Йорка. Их объединяет тема города и человека в нем.

Насладиться «Шедеврами скрипичной музыки» приглашает библиотека имени Грибоедова. Перед слушателями выступит скрипачка Евгения Лубянцева. В программе 17 апреля — 15-й каприс Паганини, скрипичный концерт Глазунова, «Последняя роза лета» Эрнста и произведения Изаи и Баркаускаса.

18 апреля петербургский «МолОт-ансамбль», коллектив Молодежного отделения Союза композиторов РФ. Он исполняет музыку периода второй половины XX века и до наших дней.

У петербуржцев есть последний шанс посетить мультимедийную выставку Universum, которая организована в пространстве «Севкабель Порт». Посетителям предлагают отправиться в аудиовизуальное путешествие. Все экспонаты были выполнены молодыми художниками Москвы и Петербурга.

Необычный концерт для петербуржцев подготовила арфистка Ольга Максимова. В воскресенье она представит волшебный перформанс «Арфа в темноте», который пройдет в Петербургском планетарии. В своей игре она объединяет десятки стилей и жанров, создавая звучание на стыке стилей и жанров.

Последние выходные в Шереметевском дворце проходит фотовыставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». Там выставлены работы Валентина Барановского. Он стал единственным профессиональным репортером, который фиксировал на пленку рок-н-ролльную жизнь.

На еще одну выставку приглашает Музей уличного искусства. 12 художников там представляют свое видение убежища. Они создали сложную инсталляцию, которую посетители проходя как квест.