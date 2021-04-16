В изоляции: принц Гарри может не получить шанс наладить отношения с семьей после смерти Филиппа

Те, кто продолжает обвинять Меган Маркл и принца Гарри в смерти принца Филиппа, вновь нашел подтверждение своей теории. Существует вероятность, что Гарри будет исключен из всех семейных собраний. Внук Елизаветы II приехал на похороны дедушки один, оставив супругу в США, в чем многие также увидели не просто совпадение.

Герцога Эдинбургского не стало 9 апреля. Всего несколько месяцев он не дожил до 100-летия. Незадолго до смерти Филипп перенес операцию на сердце и был вынужден месяц провести в больнице. Известно, что все это время он хотел вернуться домой, а одним из его последних желаний было умереть в своей постели.

Меган Маркл и принцу Гарри долго ждать обвинений в свою сторону не пришлось. Вскоре не только в социальных, но и на телевидении начали звучать заявления о том, что принца Филиппа добило интервью супругов телеведущей Опре Уинфри. В ходе него Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме и призналась, что хотела уйти из жизни из-за давления, которое на нее оказывали.

Обвинить с экрана супругов решил американский телеведущий Fox News Брайан Килмид. Он заявил, что именно герцоги виноваты в смерти принца.

К слову, королевский биограф Джайлз Брандрет сообщил, что Филипп, несмотря на то, что семья оберегла его, все-таки посмотрел интервью с внуком. Герцог назвал беседу «безумием».

В результате Меган Маркл так и не покинула США, чтобы проститься с принцем Филиппом. По официальной версии, врач рекомендовал ей воздержаться от перелетов из-за беременности. Пользователи сети выдвинули свою версию. По ней, актриса либо сама не хочет показываться королеве на глаза, либо ей дали понять, что не ждут ее на похоронах.

Так или иначе, в Великобританию Гарри отправился один. Не исключено, что принц хотел воспользоваться своим визитом, в том числе и для того, чтобы наладить отношения с семьей, которые стали напряженными после того, как он с супругой отказался исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Сообщалось, что его отец, принц Чарльз, и вовсе предпочел игнорировать сына.

Насколько у Гарри получится наладить отношения с семьей, — вопрос. Принца изолировали в коттедже Фрогмор в Виндзоре. Вероятно, строгие антиковидные правила не дадут посещать герцогу после похорон все семейные собрания. После пятидневного карантина ему разрешат завтра, 17 апреля, присутствовать на службе, но после этого он будет должен вернуться в коттедж и продолжить карантин.

Все время пандемии королевская семья подавала хороший пример, соблюдая все меры безопасности. Исключений не стали делать даже для церемонии прощания. Приглашенные должны будут соблюдать социальную дистанцию. Посетить службу смогут только 30 человек.