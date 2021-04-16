«ЭпиВакКороной» петербуржцы прививаются в десять раз меньше, чем «Спутником V»

Горожане достаточно медленно прививаются новой вакциной от «Вектора». Вакцинация «ЭпиВакКороной» в Северной столице пока не демонстрирует рекордов. Петербуржцы все же больше предпочитают «Спутник V».

Так, стало известно, что всего 2 596 петербуржцев сделали прививку препаратом «ЭпиВакКорона». За 15 апреля сделали укол 753 человека.

Отмечается, что в почти в десять раз больше человек привились от коронавируса «Спутником V» — 7234.

К слову, жители Петербурга не смогут самостоятельно оценить свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В городе не продаются тест-системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкий лидер Ангела Меркель сделала первую прививку против коронавируса лекарством AstraZeneca. Сама канцлер ФРГ признается, что рада тому, что привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Сегодня она сделала первый укол.